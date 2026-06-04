Mobilità 2026 27 oltre 47mila cattedre vacanti CNDDU | Affitti e caro vita al Nord rendono gli stipendi insufficienti

Per il prossimo anno scolastico, ci saranno oltre 47.000 cattedre vuote nelle scuole italiane. Il CNDDU ha diffuso un comunicato in cui segnala che affitti e il costo della vita al Nord rendono gli stipendi degli insegnanti insufficienti. La denuncia evidenzia una carenza di docenti in molte regioni e difficoltà economiche che colpiscono il personale scolastico.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha diffuso un comunicato stampa per denunciare una situazione allarmante per il prossimo anno scolastico. Al termine delle operazioni di mobilità del personale docente per il 20262027, si contano infatti oltre 47 mila cattedre vacanti. Le criticità maggiori si registrano nelle regioni settentrionali, con una concentrazione importante in Lombardia, Veneto e Piemonte. La questione centrale sollevata dal documento riguarda la sostenibilità economica della professione. Il comunicato sottolinea come il problema sia spesso ignorato: “Oggi, in molte aree del Nord Italia,... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità 2026 docenti e ATA, dettagli e chiarimenti

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