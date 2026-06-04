Sono state completate le operazioni di mobilità, lasciando 993 cattedre vacanti nelle scuole italiane. Il 40% di queste posizioni riguarda insegnanti di sostegno. Alle scuole superiori sono stati scoperti 445 posti, mentre alle elementari 385. Inoltre, 319 insegnanti sono stati assegnati a incarichi fuori provincia.

I DATI. Concluse le operazioni di mobilità: 445 posti scoperti alle superiori, 385 alle elementari. E 319 insegnanti andranno a lavorare fuori provincia. I sindacati:«Costo della vita troppo alto». Ancora pochi giorni e anche quest’anno scolastico volgerà al termine. Tra esami, chiusura estiva e vacanze, però, settembre è dietro l’angolo. E sembra proprio che anche questa volta si ripresenterà con un problema ormai ben noto anche in Bergamasca: quello delle cattedre vacanti. Un tema che si lega a doppio filo anche all’«esodo» di docenti, che da Bergamo decidono di andare a insegnare in un’altra provincia, spesso nel sud Italia, a causa anche del costo della vita che, al Nord, spesso mal si concilia con stipendi bassi e carrello della spesa sempre più costoso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - A scuola 993 cattedre vacanti: il 40% sono docenti di sostegno

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A scuola 993 cattedre vacanti: il 40% sono docenti di sostegnoConcluse le operazioni di mobilità: 445 posti scoperti alle superiori, 385 alle elementari. E 319 insegnanti andranno a lavorare fuori provincia. I sindacati:Costo della vita troppo alto. ecodibergamo.it

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