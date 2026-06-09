Scuola Comune e Parrocchia Prima lo studio dell’italiano e poi la cena multietnica

Da lanazione.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella scuola locale, gli studenti iniziano con corsi di italiano, dedicando le prime ore alla lingua. Dopo le lezioni, partecipano a una cena multietnica, condividendo piatti di diverse culture. L’attività si svolge nel centro parrocchiale, coinvolgendo insegnanti, volontari e famiglie. L’obiettivo è favorire l’integrazione attraverso l’apprendimento linguistico e momenti di socializzazione tra le diverse comunità presenti.

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Imparare una lingua per trovare lavoro, studiare, ma soprattutto per sentirsi parte di una comunità. Si è concluso a Pitigliano il corso di italiano L2 rivolto a cittadini stranieri, un progetto nato dalla collaborazione tra il Progetto Intercultura dell’Istituto Comprensivo ’Umberto I’ e l’Oratorio Don Orione, con il supporto della Consulta per il Sociale del Comune. L’iniziativa ha coinvolto 14 partecipanti provenienti da Marocco, Ucraina, Georgia, Egitto e Venezuela, offrendo loro un percorso di apprendimento linguistico e integrazione sociale. Le lezioni si sono svolte tra aprile e maggio negli spazi dell’oratorio e sono state tenute dall’insegnante Tiziana Bongiovanni. Per molte delle persone coinvolte il corso ha rappresentato un’opportunità concreta per migliorare la conoscenza della lingua italiana e acquisire strumenti utili per il lavoro, lo studio e la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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