Nella scuola locale, gli studenti iniziano con corsi di italiano, dedicando le prime ore alla lingua. Dopo le lezioni, partecipano a una cena multietnica, condividendo piatti di diverse culture. L’attività si svolge nel centro parrocchiale, coinvolgendo insegnanti, volontari e famiglie. L’obiettivo è favorire l’integrazione attraverso l’apprendimento linguistico e momenti di socializzazione tra le diverse comunità presenti.

Imparare una lingua per trovare lavoro, studiare, ma soprattutto per sentirsi parte di una comunità. Si è concluso a Pitigliano il corso di italiano L2 rivolto a cittadini stranieri, un progetto nato dalla collaborazione tra il Progetto Intercultura dell’Istituto Comprensivo ’Umberto I’ e l’Oratorio Don Orione, con il supporto della Consulta per il Sociale del Comune. L’iniziativa ha coinvolto 14 partecipanti provenienti da Marocco, Ucraina, Georgia, Egitto e Venezuela, offrendo loro un percorso di apprendimento linguistico e integrazione sociale. Le lezioni si sono svolte tra aprile e maggio negli spazi dell’oratorio e sono state tenute dall’insegnante Tiziana Bongiovanni. Per molte delle persone coinvolte il corso ha rappresentato un’opportunità concreta per migliorare la conoscenza della lingua italiana e acquisire strumenti utili per il lavoro, lo studio e la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Lanazione.it - Scuola, Comune e Parrocchia. Prima lo studio dell’italiano e poi la cena multietnica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

San Leucio è una frazione del comune di Caserta nota per ragioni sia storiche sia artistiche

Notizie e thread social correlati

Profumi e sapori dal mondo. Cena multietnica al parcoUna cena multietnica si svolge in un parco, offrendo piatti provenienti da diverse tradizioni culinarie.

Mobilità ATA, domande in scadenza domani 13 aprile: fino a 15 preferenze, “utile indicare prima scuola e poi comune”Domani, 13 aprile 2026, è l’ultimo giorno per presentare le domande di mobilità del personale ATA relative all’anno scolastico 2026/2027.

Temi più discussi: Scuola, Comune e Parrocchia. Prima lo studio dell’italiano e poi la cena multietnica; A Gussola parte il Piano Estate 2026: confermato l’impegno congiunto di Comune, parrocchia e Associazione Tazio Magni per il periodo estivo; Centri estivi 2026: tanti i progetti tra cui scegliere, grazie anche ai contributi del Comune per le famiglie residenti a Cirié; Studenti, scuole, enti di Terzo settore e parrocchie: i premi del Movimento Apostolico Ciechi.

Crotone, l’Eucaristia che fa comunità: la parrocchia che unisce scuola e volontariato x.com

Non ho aggiornato la mia iscrizione parrocchiale e penso di essere ancora nel registro della mia parrocchia d'infanzia. Per ottenere una dispensa dall'obbligo della Messa mentre viaggio in un paese non cristiano, devo contattare quella parrocchia o posso pa reddit

Comunità energetica, Borgo Santa Maria capofila del progetto che coinvolge anche parrocchia e scuola con la supervisione del ComunePESARO - Se prima era una volontà ora la sperimentazione della prima Cer, la Comunità energetica per l’autoproduzione e l’immissione sul mercato di energia rinnovabile per ottenere ricadute più ... corriereadriatico.it

Gel igienizzanti a Comune, scuole e parrocchiaAncora gesti di solidarietà e vicinanza da parte del mondo produttivo locale nei confronti della comunità altotiberina. In una fase così difficile per tutta la società, impegnata ad affrontare la ... lanazione.it