Mobilità ATA domande in scadenza domani 13 aprile | fino a 15 preferenze utile indicare prima scuola e poi comune
Domani, 13 aprile 2026, è l’ultimo giorno per presentare le domande di mobilità del personale ATA relative all’anno scolastico 20262027. Chi intende partecipare può indicare fino a 15 preferenze, preferibilmente inserendo prima la scuola e poi il comune. La procedura riguarda tutto il personale ATA che desidera spostarsi tra le scuole per il prossimo anno scolastico.
Scade domani, 13 aprile 2026, il termine per presentare la domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma Polis – Istanze Online, secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Mobilità ATA 2026/27, come indicare le preferenze: fino a 15 scelte tra scuole, comuni e province
Leggi anche: Mobilità ATA 2026/2027: domande fino al 13 aprile, come verificare i posti disponibili