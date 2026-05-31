Una cena multietnica si svolge in un parco, offrendo piatti provenienti da diverse tradizioni culinarie. L’evento si intitola “Un solo pianeta, mille sapori” e mira a promuovere l’incontro tra persone di origini diverse attraverso il cibo. La serata invita i partecipanti a condividere pasti tipici di varie culture, favorendo l’integrazione e la conoscenza reciproca. L’obiettivo principale è utilizzare il cibo come strumento di unione tra le comunità.

‘Un solo pianeta, mille sapori’: mangiare insieme è il modo migliore per conoscersi. È questa la profonda convinzione che ha spinto la Consulta della Cultura e del Turismo del Comune a promuovere, anche quest’anno, l’iniziativa, ispirata da un’idea della presidente Danila Mongardi, dell’assessora Concetta Balzotti e di alcune volontarie. L’evento, in programma domani a partire dalle 19 al Parco Peppino Impastato, trasformerà il capoluogo in un grande, gioioso tavolo conviviale. Nato lo scorso anno con l’obiettivo di mettere la diversità culturale al centro come valore aggiunto, il progetto invita i cittadini di origine straniera residenti nel territorio a portare in tavola i propri piatti tipici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Profumi e sapori dal mondo. Cena multietnica al parco

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