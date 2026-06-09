Sciopero treni 11 giugno | il Garante monitora i rischi per l’UNITALSI

Il Garante ha avviato un monitoraggio sulle conseguenze dello sciopero dei treni previsto per l’11 giugno, con attenzione particolare ai rischi per i pellegrini assistiti dall’UNITALSI. Sono state poste domande sulle soluzioni alternative che le compagnie di trasporto devono mettere in campo per garantire la mobilità dei disabili, in particolare per i membri della Sezione Calabrese. La mobilità di questi utenti potrebbe essere influenzata dall’interruzione del servizio ferroviario.

? Domande chiave? In Breve L’incertezza del viaggio per i pellegrini dell’UNITALSI: il Garante Siclari monitora l’impatto dello sciopero ferroviario dell’11 giugno. L’avvocato Ernesto Siclari, Garante dei diritti delle persone con disabilità, ha espresso massima attenzione per i potenziali disagi che colpiranno i pellegrinaggi organizzati dall’UNITALSI in occasione dello sciopero nazionale del personale ferroviario previsto per l’11 giugno. La mobilitazione, che vedrà coinvolte aziende come Trenitalia, Trenord e Italo, minaccia di compromettere le partenze della Sezione Calabrese da Reggio Calabria programmate proprio in quella data. Per i partecipanti, molti dei quali vivono condizioni di fragilità, il rischio concreto riguarda cancellazioni, ritardi o variazioni dei convogli che potrebbero rendere il viaggio un percorso ad ostacoli anziché un momento di spiritualità e incontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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