Lo sciopero dei treni previsto per giovedì 11 e venerdì 12 giugno avrà inizio alle 3:00 di notte e durerà fino alle 2:00 del mattino successivo. Durante questa fascia oraria, i servizi ferroviari saranno sospesi. Dalle 9:00 alle 17:00 dello stesso giorno, anche il personale delle aziende appaltatrici e dei servizi collegati parteciperà a una seconda giornata di mobilitazione.

Lo sciopero inizierà alle 3:00 di notte di giovedì 11 giugno e terminerà alle 2:00 di venerdì 12. Nel frattempo dalle 9:00 alle 17:00 anche il personale delle ditte appaltatrici e dei servizi correlati prende parte ad una seconda mobilitazione. Ecco le fasce orarie garantite e le motivazioni Perl’11 e il 12 giugno è in programma un nuovo sciopero dei trasporti ferroviari. La motivazione è un’agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti. In particolare lo sciopero interessa il personale diTrenitalia, Trenitalia Tper e Trenord e i dipendenti del Gruppo FS, oltre che ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Sciopero treni 11 e 12 giugno: orari e motivazioni

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