Il 11 giugno è previsto uno sciopero dei treni, annunciato oggi dai sindacati di categoria. La decisione è stata comunicata il 30 maggio e riguarda l’intera giornata. Le motivazioni dello sciopero non sono state specificate. I dettagli sulle fasce orarie garantite e sulle eventuali variazioni dei servizi saranno comunicati successivamente.

Nuovo sciopero in vista, per i treni, il prossimo 11 giugno. La decisione è stata presa dai sindacati di categoria, che l’hanno comunicata oggi, 30 maggio. “Giovedì 11 giugno sciopero nazionale di 8 ore, dalle 9.01 alle 17, del personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari”. A proclamare la protesta Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti e videnziando che “il Governo ha scelto di ignorare le nostre richieste sui rischi derivanti dalle future gare ferroviarie intercity dove è emersa la volontà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di suddividere in tre lotti non equivalenti, anziché in un unico lotto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero treni l’11 giugno: ecco le motivazioni

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