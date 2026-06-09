Secondo Saviano, lo Stato non si occupa adeguatamente dell’educazione emotiva dei giovani. La scuola potrebbe colmare questa lacuna, ma spesso non ha risorse o programmi specifici. Di conseguenza, l’apprendimento dell’empatia rischia di rimanere esclusivo di pochi studenti, lasciando molti senza strumenti per sviluppare competenze sociali fondamentali. La mancanza di interventi strutturati contribuisce a creare disparità tra chi riceve un’educazione emotiva e chi no.

? Punti chiave? In Breve Saviano denuncia il vuoto istituzionale nell’educazione degli adolescenti. Lo scrittore Saviano evidenzia una grave carenza dello Stato riguardo ai percorsi formativi dedicati alla sfera emotiva, sessuale e digitale dei giovani. L’autore sottolinea come l’attuale sistema scolastico lasci l’onere della crescita personale quasi esclusivamente alla sensibilità dei singoli docenti. Questa mancanza di direttive ministeriali ufficiali costringe gli insegnanti a sottrarre tempo prezioso ai programmi curricolari per affrontare emergenze educative urgenti. L’analisi mette in luce un paradosso strutturale del sistema educativo italiano. Mentre le istituzioni omettono di inserire l’educazione emotiva nell’offerta scolastica pubblica, i professori cercano di colmare questo vuoto con sforzi individuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saviano: lo Stato manca sul piano dell’educazione emotiva dei giovani

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