Sbagliato delegare tutto ai professori | l’accusa di Saviano su educazione emotiva sessuale e digitale

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Roberto Saviano ha criticato il ruolo delle istituzioni nell’educazione degli adolescenti, sottolineando che non si può delegare tutto agli insegnanti. Durante un’intervista, ha evidenziato come l’educazione emotiva, sessuale e digitale sia una responsabilità condivisa tra scuola, famiglia e società. Saviano ha invitato a un impegno più ampio e coordinato per affrontare questi temi, senza affidarsi esclusivamente agli insegnanti.