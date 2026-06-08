Sbagliato delegare tutto ai professori | l’accusa di Saviano su educazione emotiva sessuale e digitale
Roberto Saviano ha criticato il ruolo delle istituzioni nell’educazione degli adolescenti, sottolineando che non si può delegare tutto agli insegnanti. Durante un’intervista, ha evidenziato come l’educazione emotiva, sessuale e digitale sia una responsabilità condivisa tra scuola, famiglia e società. Saviano ha invitato a un impegno più ampio e coordinato per affrontare questi temi, senza affidarsi esclusivamente agli insegnanti.
Roberto Saviano, durante l’intervista per i Protagonisti di Orizzonte Scuola, analizza il delicato ruolo delle istituzioni nella crescita degli adolescenti. Interrogato sulla capacità della scuola di insegnare la comprensione dell’altro, lo scrittore riconosce lo sforzo quotidiano degli insegnanti. Spiega infatti come l’istituzione scolastica tenti di formare i ragazzi sotto questo aspetto, ma che il reale successo dipenda interamente dalla sensibilità delle singole persone che siedono in cattedra: “Ci prova, dipende poi molto dai professori, la scuola è fatta da davvero molti, molti individualità. Io ho incontrato moltissime professoresse, moltissimi professori davvero incentrati sul costruire l’empatia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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