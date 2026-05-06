La principessa sarà in Italia il 13 e 14 maggio, con una visita a Reggio Emilia. L’obiettivo è conoscere i metodi internazionali dedicati al supporto dei bambini e di chi si occupa della loro educazione. Nel frattempo, ha presentato una nuova guida rivolta ai professionisti dell’educazione, che sottolinea l’importanza della crescita emotiva nello sviluppo dei bambini. La visita si inserisce in un periodo di impegni ufficiali legati al settore educativo.

È un momento particolarmente impegnativo per Kate Middleton. La principessa sarà in Italia il 13 e 14 maggio, e precisamente a Reggio Emilia, per una missione conoscitiva volta a esaminare i principali metodi internazionali per il sostegno ai bambini e ai responsabili della loro educazione. Questo sarà il suo primo viaggio ufficiale all’estero dalla diagnosi del cancro (l’ultimo risale al 2022), ma non è l’unico progetto sullo sviluppo della prima infanzia a mantenerla occupata in queste settimane. Oggi, infatti, Kate si accinge a mettere in atto una vera e propria rivoluzione nelle scuole inglesi. Kate Middleton e i ritratti dei figli su Instagram: «Un momento di connessione con i bambini» X Kate Middleton e l’importanza della crescita emotiva dei bambini.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ideata da Kate Middleton, la nuova guida per i professionisti dell'educazione si basa sull'importanza della crescita emotiva per il futuro dei bambini

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