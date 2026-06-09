A pochi giorni dal 23 agosto, la città sta affrontando una serie di sfide logistiche per organizzare gli eventi di Sant’Oronzo. Tra cantieri aperti, strade chiuse e le opere legate ai Giochi del Mediterraneo, gli spazi disponibili per le giostre e i food truck sono limitati. Palazzo Carafa si trova coinvolto in questa complessa gestione degli spazi pubblici, che richiede un coordinamento tra le diverse attività in programma. La situazione evidenzia le difficoltà di adattamento in un contesto urbano in fase di riorganizzazione.

Un risiko urbano da completare prima del 23 agosto. Tra cantieri aperti, strade chiuse, Giochi del Mediterraneo e spazi improvvisamente diventati indisponibili, Palazzo Carafa è alle prese con uno dei rebus organizzativi più complessi degli ultimi anni. La festa patronale dei Santi Oronzo, Giusto e Fortunato si avvicina e la tradizionale mappa delle celebrazioni a Lecce rischia di essere completamente ridisegnata. Bancarelle, luna park, food truck, aree spettacolo e percorsi pedonali devono trovare una nuova collocazione in una città che nel frattempo sta cambiando volto. Un puzzle fatto di incastri delicati, dove ogni tessera spostata obbliga a ripensarne molte altre e dove ogni decisione deve fare i conti con la sicurezza, la viabilità e il calendario dei grandi eventi internazionali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sant?Oronzo, la festa e il risiko degli spazi: giostre e food truck cercano casa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Villa Farsetti, food truck, musica e tantissime attività, una festa il 2 giugnoIl 2 giugno Villa Farsetti a Santa Maria di Sala ospiterà l’evento “Una giornata in Villa”, organizzato da Confcommercio del Miranese, dal Comune,...

Il collettivo Free Soul presenta la festa del Primo Maggio a Carignano con dj set e food truckVenerdì 1° maggio, il collettivo Free Soul organizza una festa all’aperto nel quartiere di Carignano.

Temi più discussi: D’Autilia frena il sindacato: Ricostruzione impropria, nessuna contrapposizione con il Comune; Lecce, la sindaca Poli Bortone contro l'intervento della Cortellesi alla festa della Repubblica: Contributo fazioso e lacunoso; Sagre Puglia Estate 2026: Calendario con Tutte le Date Confermate; Ottant'anni di Repubblica italiana. Il 2 giugno dei pugliesi.

Sant’Oronzo, la festa dell’anno per la città di Lecce e la diocesi: dal 23 tra identità e tradizioneIl sindaco Adriana Poli Bortone, l'arcivescovo monsignor Michele Seccia, il presidente di PugliArmonica Graziano Cennamo hanno presentato a Palazzo Carafa il programma delle manifestazioni per le ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Sant'Oronzo: la statua tornerà a gurdare la piazza nei giorni della festa del santo patrono/Il programmaLuminarie e cassa armonica intorno all’Ovale, Fiera dei Pupi in via Trinchese, bancarelle nel centro storico, la banda nei quartieri. E in cima alla colonna la copia della statua del santo patrono. Si ... quotidianodipuglia.it