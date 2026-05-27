Villa Farsetti food truck musica e tantissime attività una festa il 2 giugno
Il 2 giugno Villa Farsetti a Santa Maria di Sala ospiterà l’evento “Una giornata in Villa”, organizzato da Confcommercio del Miranese, dal Comune, dal Distretto del Commercio “Terra del Graticolato” e altre realtà locali. La giornata prevede la presenza di food truck, musica e varie attività per i partecipanti. L’evento si svolgerà durante tutta la giornata, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e promuovere il territorio.
Martedì 2 giugno Villa Farsetti a Santa Maria di Sala ospiterà “Una giornata in Villa”, evento promosso da Confcommercio del Miranese, dal Comune di Santa Maria di Sala, dal Distretto del Commercio “Terra del Graticolato” e da numerose realtà del territorio.Dalle 10 alle 21 la storica villa si. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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