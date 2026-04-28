Il collettivo Free Soul presenta la festa del Primo Maggio a Carignano con dj set e food truck
Venerdì 1° maggio, il collettivo Free Soul organizza una festa all’aperto nel quartiere di Carignano. L’evento prevede dj set e food truck, offrendo un momento di aggregazione nel centro della città. La manifestazione si svolge in un’area pubblica e non coinvolge restrizioni particolari. La partecipazione è aperta a tutti e l’iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale con musica e cibo di strada.
Venerdì 1° maggio Free Soul torna ad animare il quartiere di Carignano con un nuovo appuntamento open air nel cuore della città.Dalle 17 fino a tarda sera, piazzale San Francesco d’Assisi ospiterà una giornata all’insegna della musica elettronica, tra DJ set, food truck e un’atmosfera pensata.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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