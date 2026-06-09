Salernitana Under 11 da applausi | doppio trionfo in una settimana piegati Crotone e Catanzaro
La squadra Under 11 della Salernitana ha vinto due tornei in una settimana, sconfiggendo Crotone e Catanzaro. I ragazzi sono stati guidati da mister Gabriele Barletta e hanno ottenuto i risultati in due competizioni diverse. Le vittorie dimostrano i progressi del settore giovanile della società. La squadra ha mostrato buona organizzazione e capacità di adattamento durante le partite. Questi successi sono stati ottenuti sul campo in modo diretto e senza coinvolgimento di altri fattori.
I ragazzi guidati da mister Gabriele Barletta conquistano due prestigiosi tornei in sette giorni e confermano la crescita del vivaio granata. Sette giorni da ricordare. Di quelli che, nel calcio giovanile, rappresentano molto più di una semplice vittoria. La Salernitana Under 11 ha vissuto una settimana perfetta conquistando due importanti competizioni e lanciando un segnale forte sul valore di un gruppo costruito appena pochi mesi fa ma già capace di imporsi contro alcune delle realtà più competitive del panorama nazionale. I giovani granata hanno infatti messo in bacheca il Memorial Michael il Guerriero e, pochi giorni dopo, il prestigioso torneo nazionale Catanzaro Città dei Due Mari, chiudendo una cavalcata che ha entusiasmato staff, famiglie e tifosi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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#Salernitana #Calciomercato Stento a credere che la proprietà sta procedendo con logica Finalmente si costruisce Non si demolisce cambiando DS allenatore e 60% della rosa ogni 3 mesi Benissimo la continuità con conferma di Faggiano Cosmi e buona pa x.com
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