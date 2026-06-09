Salernitana Under 11 da applausi | doppio trionfo in una settimana piegati Crotone e Catanzaro

Notizia in breve

La squadra Under 11 della Salernitana ha vinto due tornei in una settimana, sconfiggendo Crotone e Catanzaro. I ragazzi sono stati guidati da mister Gabriele Barletta e hanno ottenuto i risultati in due competizioni diverse. Le vittorie dimostrano i progressi del settore giovanile della società. La squadra ha mostrato buona organizzazione e capacità di adattamento durante le partite. Questi successi sono stati ottenuti sul campo in modo diretto e senza coinvolgimento di altri fattori.