Legnano doppio incendio in una palazzina in via XX Settembre | inquilini fuori casa per almeno una settimana

A Legnano, due incendi si sono verificati in una palazzina di via XX Settembre, costringendo gli inquilini a lasciare le proprie case per almeno sette giorni. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La zona è stata evacuata temporaneamente per motivi di sicurezza.

Legnano (Milano) – Dovranno trascorrere almeno una settimana al di fuori delle loro abitazioni i 51 legnanesi residenti nella palazzina Sap di proprietà del Comune di Legnano all’incrocio tra via XX Settembre e via Pisacane, edificio al centro di due incendi sviluppatisi in poche ore nella zona del sottotetto subito prima di Pasqua e da quel momento inagibile. Legnano, l’incendio riparte nella notte: i vigili del fuoco tornano in una palazzina di via XX Settembre A rispondere alle domande dei residenti e a chiarire quali saranno i tempi minimi necessari per gli accertamenti è stato questa mattina il sindaco, Lorenzo Radice, recatosi sul posto per verificare la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, doppio incendio in una palazzina in via XX Settembre: inquilini fuori casa per almeno una settimana Legnano, l’incendio riparte nella notte: i vigili del fuoco tornano in una palazzina di via XX SettembreLegnano (Milano), 4 aprile 2026 – Sembrava un caso ormai concluso, con l’incendio divampato nelle ore del secondo pomeriggio di ieri ormai spento e,... Incendio nel condominio di Legnano, sgomberato lo stabile: 51 inquilini in albergo (a spese del Comune)I vigili del fuoco hanno dichiarato la struttura non sicura dopo il rogo: strade chiuse e lavori d'urgenza mentre i residenti restano lontani dalle... Temi più discussi: Incendio nel condominio di Legnano, sgomberato lo stabile: 51 inquilini in albergo (a spese del Comune); Nella palazzina di via XX Settembre. Trenta sfollati, rogo spento. Ma nella notte le fiamme ripartono; Maxi incendio al tetto di una palazzina, evacuate 30 persone; Legnano, incendio in palazzina comunale: 51 sfollati, nessun ferito. Incendio tetto via Pisacane a Legnano: Pasqua fuori casa per 51 residenti, lavori in corso nella palazzinaI 51 inquilini dovranno restare fuori ancora per diversi giorni. Il Comune ha messo a disposizione ai legnanesi coinvolti, che non hanno trovato ospitalità dai famigliari, soluzioni abitative in alber ... legnanonews.com Incendio tetto in via XX Settembre a Legnano: notte di lavoro per i Vigili del fuoco. Evacuato lo stabileIncendio sul tetto di una palazzina comunale a Legnano: notte di interventi dei Vigili del fuoco, edificio evacuato e oltre 30 persone temporaneamente senza casa ... legnanonews.com Giancarlo Longhi: “Così ho ricreato a Legnano la birra di Pombia, una ricetta di 2.500 anni fa” x.com Lieti eventi - Cecilia è nata: gioia in casa Caramico a Legnano facebook