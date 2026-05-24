Incidenti dopo Crotone-Salernitana | quattro Daspo emessi dal Questore

Dopo gli incidenti avvenuti al termine della partita tra Crotone e Salernitana il 15 marzo, il questore di Crotone ha emesso quattro provvedimenti di Daspo. Le sanzioni sono state applicate a quattro persone coinvolte negli scontri verificatisi all’esterno dello stadio “Ezio Scida”. I provvedimenti vietano loro di accedere agli eventi sportivi per un certo periodo di tempo. La partita si è svolta nel campionato di Lega Pro.

Quattro persone sono state raggiunte da provvedimenti di Daspo emessi dal questore di Crotone, Renato Panvino, in seguito agli incidenti verificatisi al termine della partita tra Crotone e Salernitana, disputata il 15 marzo scorso allo stadio “Ezio Scida” e valida per il campionato di Lega Pro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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