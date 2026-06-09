L'evento per i 10 anni del Prosciutto a Saint-Marcel si apre con tre campioni internazionali che partecipano alla prima tappa. Il percorso di 18 chilometri collega diversi villaggi, con tappe dedicate a degustazioni e attività sportive. Sono previste 12 tappe complessive, tutte focalizzate su gusto e sport. La manifestazione si svolge lungo un itinerario che attraversa aree rurali e centri abitati, coinvolgendo partecipanti di varie età.

Chi sono i tre campioni internazionali che inaugureranno l'evento? Come si sviluppa il percorso di 18 chilometri tra i villaggi? Cosa rende speciale il percorso gastronomico ProsciutTiamo 2026? Quali attività sportive sono previste lungo la Via del Prosciutto??? In Breve Evento ProsciutTiamo 2026 si terrà dal 19 al 21 giugno. Percorso di 18 chilometri suddiviso in 12 tappe tra i villaggi. Inaugurazione con gli atleti Federica Brignone, Lorenzo Sommariva e Federico Pellegrin . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saint-Marcel: 12 tappe di gusto e sport per i 10 anni del Prosciutto

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