Saint-Marcel | 100 studenti tra analisi urbana e memoria della Resistenza

A Saint-Marcel, un gruppo di circa 100 studenti ha condotto un sopralluogo per analizzare le caratteristiche urbanistiche dell’area e raccogliere testimonianze sulla Resistenza. Durante l’attività, sono state individuate alcune criticità legate alla pianificazione urbana e alla distribuzione degli spazi pubblici. Le analisi svolte dal Politecnico mirano a contribuire alla definizione di futuri progetti di riqualificazione e sviluppo del quartiere.

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? Domande chiave Come influenzeranno le analisi del Politecnico i futuri progetti di Saint-Marcel?. Quali criticità urbanistiche hanno individuato gli studenti durante il sopralluogo?. Chi sono i partigiani commemorati dagli studenti nel borgo di Seissogne?. Come può la memoria delle miniere guidare lo sviluppo del territorio?.? In Breve Sessanta studenti del Politecnico di Torino analizzano lo sviluppo urbano di Saint-Marcel.. Liceo Bérard commemora l'81° anniversario della Liberazione a Seissogne.. Docente Raimondo Davide Donzel e delegato ANPI Luca Bertholin guidano la memoria storica.. Itinerario concluso presso le Miniere di Servette per approfondire l'identità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saint-Marcel: 100 studenti tra analisi urbana e memoria della Resistenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Berleun trionfa a Saint-Marcel: 151 bovine e il bosquet resta a casaA Saint-Marcel, lunedì 6 aprile, si è svolta la battaglia di Pasquetta delle reines con 151 bovine partecipanti e un pubblico numeroso sotto il sole. Memoria contro l’odio: 100 studenti al centro della storia europeaCirca cento giovani provenienti da quindici istituti scolastici della Capitale e della provincia hanno concluso un percorso formativo di forte...