Berleun trionfa a Saint-Marcel | 151 bovine e il bosquet resta a casa

A Saint-Marcel, lunedì 6 aprile, si è tenuta la tradizionale battaglia di Pasquetta delle reines, con la partecipazione di 151 bovine. La giornata si è svolta di fronte a un pubblico numeroso sotto il sole, mentre una delle bovine ha trionfato lasciando a casa il bosquet. La manifestazione è stata caratterizzata da un clima di festa e partecipazione tra gli spettatori presenti.

A Saint-Marcel, lunedì 6 aprile, si è svolta la battaglia di Pasquetta delle reines con 151 bovine partecipanti e un pubblico numeroso sotto il sole. L’evento ha il trionfo di Berleun nella categoria superiore, assicurando al comune la permanenza del bosquet. Il clima soleggiato ha favorito l’affluenza di spettatori per una competizione che ha coinvolto tre diversi pesi. In Prima categoria si sono sfidate 31 bovine, mentre la Seconda ne ha viste 54 e la Terza ne ha viste 66. Il dominio di Saint-Marcel e l’ascesa dei nuovi talenti. La vittoria più prestigiosa appartiene a Berleun, che pesa 658 chili. Questa bovina, di proprietà del sindaco Gianni Champion, permette alla stalla locale di mantenere il titolo di bosquet. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Berleun trionfa a Saint-Marcel: 151 bovine e il bosquet resta a casa In casa 151 chili di hashish e 47 di cocaina: arrestato un 31enneNella notte del 27 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro, supportati dai militari della Sezione Operativa di Bergamo, hanno... Leggi anche: In casa 47 chili di cocaina e 151 di hashish: arrestato 31enne a Villa d’Adda