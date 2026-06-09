Un progetto prevede di collegare il porto di Ravenna alla Riviera attraverso una linea ferroviaria che potrebbe facilitare il trasporto di merci e passeggeri. L’obiettivo è creare un collegamento più rapido e diretto, riducendo i tempi di percorrenza. Sono in fase di studio le infrastrutture necessarie per eliminare i colli di bottiglia lungo la linea, in particolare nel nodo di Bologna, per garantire flussi più efficienti tra le diverse aree.

? Domande chiave? In Breve Un milione di abitanti tra binari e province: nasce l’idea della Città Metropolitana Romagnola. Il progetto di integrazione ferroviaria lungo la costa adriatica punta a trasformare la Romagna in una metropoli da oltre un milione di persone. Associazioni imprenditoriali e sindacati hanno già firmato un documento unitario per sostenere l’alta velocità, dando il via a un dibattito che coinvolge le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Questa proposta mira a superare le attuali frammentazioni amministrative per creare un unico sistema territoriale integrato. L’obiettivo è unire le forze economiche di un territorio vasto e diversificato. Il Porto di Ravenna, gli scali aeroportuali di Forlì e Rimini, il settore manifatturiero di Cesena e l’intero sistema turistico della riviera dovrebbero diventare i pilastri di una singola piattaforma economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romagna: l’idea di una metropoli da 1 milione di abitanti via treno

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