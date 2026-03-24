Emilia-Romagna terra di sport | bando da 1 milione di euro per promuovere partecipazione e benessere

La Regione finanzia gli eventi sportivi che animano i quartieri. Priorità a progetti per disabili, anziani e sostenibilità ambientale Tornei locali, gare podistiche, festival sportivi per tutte le età, iniziative nei quartieri e nei parchi. La Regione mette a disposizione 1 milione di euro per il 2026, attraverso un bando, per finanziare iniziative e manifestazioni su tutto il territorio regionale con l’obiettivo di sostenere gli eventi sportivi che animano città e comunità locali, promuovendo stili di vita sani, inclusione e partecipazione attiva. L’intervento si colloca nell’ambito della legge regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive e del Piano triennale dello sport 2024-2026. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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