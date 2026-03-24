Bibbona regina della Costa degli Etruschi | tremila abitanti un milione di turisti

Con 1.136.515 presenze, il centro della Costa degli Etruschi si conferma secondo comune costiero della Toscana per afflusso turistico, quinto in regione dopo Firenze e Pisa. Il 10 e 11 aprile ospiterà il G20Spiagge per discutere di fiscalità e governance delle destinazioni balneari Tremila abitanti, trentasei dipendenti comunali, oltre un milione di turisti. I numeri di Bibbona raccontano una sproporzione che il sindaco Massimo Fedeli conosce bene e su cui da anni conduce una battaglia politica precisa. Ma partiamo dai dati: nel 2025 il comune della Costa degli Etruschi ha registrato 1.136.515 presenze turistiche, confermandosi prima destinazione dell'intero ambito costiero etrusco, seconda sulla costa toscana dopo Castiglione della Pescaia, e quinta in regione nella top five con Firenze e Pisa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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