Chiunque si appresti a ristrutturare un immobile o a sostituire una vecchia caldaia dovrà fare i conti con una data precisa: il 3 agosto. Da quel giorno, per effetto del Decreto Legislativo 52026 (il provvedimento italiano che recepisce la direttiva europea Red III), l'obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili non scatterà più solo per chi costruisce da zero. Le nuove disposizioni energetiche interesseranno infatti un’ampia fetta di interventi edilizi sull’esistente, trasformando radicalmente il modo di gestire i lavori in casa. In molti casi, chi ristruttura dovrà prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici o altre soluzioni basate sulle energie rinnovabili, per coprire una quota minima dei consumi energetici dell’immobile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ristrutturazioni, dal 3 agosto scatta l’obbligo delle rinnovabili: cosa cambia e per chi

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