Monopattini scatta l’obbligo di targa | cosa cambia e quali sono le sanzioni

Dal 17 maggio entra in vigore una nuova normativa che impone l’obbligo di targa per i monopattini elettrici. La misura riguarda tutti i mezzi in circolazione e comporta l’applicazione di sanzioni specifiche in caso di mancata conformità. La decisione mira a regolamentare l’uso dei monopattini e a migliorare la gestione del loro utilizzo nelle aree urbane. La normativa è stata annunciata e sarà applicata a partire dalla data indicata.

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Firenze, 12 maggio 2026 – Dal 17 maggio entra in vigore una delle principali novità per chi utilizza il monopattino elettrico: diventa infatti obbligatorio il targhino identificativo. La misura, prevista dalla normativa sulla circolazione dei monopattini e richiamata da una circolare del Ministero dell’Interno, introduce nuove regole e sanzioni per i conducenti. Per ottenere la targa sarà necessario seguire la procedura prevista dalla Motorizzazione civile, inserendo i propri dati e quelli del mezzo. Una volta completata la pratica, il targhino verrà spedito direttamente al domicilio del richiedente oppure, nel caso in cui la domanda venga presentata tramite un’agenzia specializzata, presso l’ufficio che ha curato la pratica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monopattini, scatta l’obbligo di targa: cosa cambia e quali sono le sanzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Monopattini, scatta obbligo targa e assicurazione: sanzioni fino a 400 euroÈ stato pubblicato il decreto che stabilisce le modalità di utilizzo della piattaforma telematica per ottenere il contrassegno. Livorno introduce l’obbligo di pulire anche la pipì dei cani: cosa cambia e quali sono le sanzioniABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove regole per contrastare cattivi odori in città A Livorno entra in vigore una nuova misura pensata per migliorare il... Argomenti più discussi: Quando scatta l’obbligo di assicurazione sui monopattini; Monopattini e obbligo di targa, scadenza vicina: da quando e come mettersi in regola; Monopattini elettrici, scatta l’obbligo della targa: cosa sapere e come fare; Monopattini Elettrici 2026 Obbligo Assicurazione E Targhino. Scatta l'obbligo della targa per i #monopattini. Da sabato prossimo chi circola senza, rischia 400 euro di multa. I consumatori però avvertono: Le consegne delle targhe sono in forte ritardo x.com Monopattini elettrici, dal 16 maggio scatta l’obbligo di targa - reddit.com reddit Monopattini elettrici, scatta l’obbligo della targa: cosa sapere e come fareIl 16 maggio diventa effettivo il nuovo obbligo di targatura con contrassegno adesivo per i monopattini elettrici. La stessa data era stata fissata per la stipula di una copertura assicurativa ma su ... tg24.sky.it