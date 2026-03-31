A partire da oggi, 31 marzo 2026, entra in vigore l’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali per le micro e piccole imprese italiane operanti nel settore del turismo, della ristorazione, della pesca e dell’acquacoltura. La normativa riguarda aziende di dimensioni contenute e prevede coperture specifiche per danni causati da eventi naturali di grande intensità. Sono state pubblicate anche simulazioni sui costi associati a questa nuova obbligatorietà.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Chi non si mette in regola non rischia una multa immediata, ma perde l’accesso a contributi pubblici, agevolazioni, incentivi e aiuti straordinari in caso di calamità Ultima chiamata per migliaia di imprese italiane. Da oggi, 31 marzo 2026, scatta l’obbligo di sottoscrivere la polizza contro i rischi catastrofali per micro e piccole aziende del turismo e della ristorazione, oltre che per le attività della pesca e dell’acquacoltura. Per tutte le altre imprese, invece, l’obbligo era già entrato in vigore nei mesi scorsi. La copertura assicurativa riguarda i danni provocati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Da oggi scatta l'obbligo delle polizze catastrofali: chi deve farla, cosa copre e le simulazioni sui costi

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