Estate 2026 a Falconara l' Arena Parco Kennedy pronta a ospitare comici di Zelig e serate musicali ' Revival'

Notizia in breve

Durante l’estate 2026, l’Arena Parco Kennedy sarà allestita nel principale parco di Falconara Marittima, ospitando spettacoli di comici provenienti dal programma televisivo Zelig e serate musicali intitolate ‘Revival’. La rassegna prevede l’allestimento di una struttura temporanea in grado di accogliere pubblico e artisti, con eventi programmati nel corso della stagione estiva. La modifica dell’area verde mira a creare un punto di riferimento per le attività culturali e di intrattenimento nel periodo estivo.