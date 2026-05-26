Estate 2026 a Falconara l' Arena Parco Kennedy pronta a ospitare comici di Zelig e serate musicali ' Revival'
Durante l’estate 2026, l’Arena Parco Kennedy sarà allestita nel principale parco di Falconara Marittima, ospitando spettacoli di comici provenienti dal programma televisivo Zelig e serate musicali intitolate ‘Revival’. La rassegna prevede l’allestimento di una struttura temporanea in grado di accogliere pubblico e artisti, con eventi programmati nel corso della stagione estiva. La modifica dell’area verde mira a creare un punto di riferimento per le attività culturali e di intrattenimento nel periodo estivo.
FALCONARA MARITTIMA - Si chiama ‘Arena Parco Kennedy’ la nuova rassegna che accompagnerà l’estate 2026 a Falconara e che trasformerà la principale area verde cittadina in uno dei punti di riferimento della programmazione estiva. I primi eventi in calendario sono stati presentati oggi in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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