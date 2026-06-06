A Rimini, l’Arena di Castel Sismondo ospiterà 15 concerti gratuiti questa estate, con spettacoli di vari generi tra rock, teatro e circo. Gli eventi si svolgeranno nel corso della stagione estiva, coinvolgendo artisti e compagnie diverse. L’ingresso sarà libero per tutto il pubblico. Non sono stati annunciati dettagli sui programmi specifici o sui nomi degli artisti coinvolti.

Quali generi musicali animeranno l'Arena di Castel Sismondo quest'estate?. Chi parteciperà agli spettacoli gratuiti tra rock, teatro e circo?. Come trasformerà la rassevitazione Sgr Live gli spazi storici di Rimini?. Perché questa iniziativa punta a unire generazioni diverse attraverso la musica?.? In Breve Inizio rassegna 16 giugno con Collettivo 11 e musical dedicato agli ABBA. Tributi a Bennato il 17 giugno e Ladies Zeppelin il 22 giugno. Omaggi a Zucchero, Vanoni e storia della radio tra luglio e agosto. Circo Freakclown l'8 agosto e teatro Hanami il 23 agosto. Il palcoscenico di Castel Sismondo riaccende l’estate con quindici appuntamenti musicali gratuiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Rimini: 15 concerti gratuiti all’Arena per un’estate di musica

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