richiamo della corte dei conti sale la tensione

Un richiamo della Corte dei Conti ha scatenato un duro scontro in Consiglio comunale tra maggioranza e opposizione. I due schieramenti si sono accusati reciprocamente di responsabilità per l’avvertimento inviato dalla magistratura contabile. La discussione si è accesa, con accuse e contraccuse, senza che si siano registrati sviluppi immediati sulla questione. La tensione tra le forze politiche rimane alta dopo il richiamo ufficiale.

Un richiamo della Corte dei Conti ha provocato un duro scontro in Consiglio comunale tra maggioranza e opposizione che si sono rinfacciate a vicenda le responsabilità sull’avvertimento giunto dalla magistratura contabile. Nell’ultima seduta di Consiglio comunale è stata deliberata con i soli voti della maggioranza di centrosinistra la “presa d’atto“ della comunicazione ricevuta dalla Corte dei Conti, riguardante i rendiconti degli anni 2022, 23 e 24 e i bilanci preventivi 2026-28 e pre consuntivo 2025. Documenti che di fatto coinvolgono porzioni di mandato di entrambi gli schieramenti, ovvero Lega con Forza Italia che ha amministrato per 15 anni, fino al giugno 2004 e poi l’attuale maggioranza della civica Orizzonte Comune, che ha fatto il “ribaltone“ due anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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