La Corte dei conti ha approvato parzialmente il rendiconto 2021, confermando il proseguimento del risanamento dei conti pubblici regionali. Questa decisione si inserisce in un percorso iniziato nel 2020, che mira a risolvere il contenzioso sulle risultanze delle annualità precedenti. La parifica rappresenta un passo importante nel processo di stabilizzazione finanziaria delle regioni coinvolte.

La decisione assunta dai magistrati contabili sul rendiconto 2021, nel solco di quella adottata sul rendiconto 2020, chiude il contenzioso che la Regione aveva sviluppato sulle due annuali "Con la parifica parziale del rendiconto 2021, in continuità con il 2020, prosegue il risanamento dei conti e il percorso di superamento del contenzioso con la Corte dei conti sui risultati delle annualità precedenti. Ci avviciniamo a decisioni che consentiranno di certificare il netto miglioramento dei conti pubblici regionali, come ha sottolineato la presidente della sezione di controllo della Corte dei conti Maria Aronica, in apertura dell’udienza di oggi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Corte dei conti, Schifani: "Parifica rendiconto 2021 conferma risanamento dei conti pubblici regionali"

Articoli correlati

Finanziamenti pubblici a privati, Corte dei Conti accerta danni per 10 milioni in Puglia: due dipendenti regionali condannati nel FoggianoIl dato è emerso oggi dalla relazione del presidente, Pasquale Daddabbo, nel corso della sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario...

Corte dei Conti, presentata un’interrogazione sui rilievi al rendiconto 2023 del Comune di CataniaPrimo firmatario dell’atto è il consigliere del Movimento 5 Stelle Graziano Bonaccorsi, nella foto d’apertura con Gianina Ciancio.

Tutto quello che riguarda Corte dei conti Schifani Parifica...

Temi più discussi: Schifani incontra la segreteria generale della Corte dei Conti: Trattati temi di rilevanza istituzionale; Piano rifiuti, via libera da Bruxelles. Schifani: Avanti con termovalorizzatori; La Commissione europea promuove il Piano rifiuti della Regione, previsti due termovalorizzatori; Società: Il Tar respinge i ricorsi di ambientalisti e Comuni contro il ponte sullo Stretto di Messina.

Rendiconto Regione 2021, parifica parziale della Corte contiPALERMO – Le sezioni riunite della Corte dei conti hanno deliberato la parifica parziale del rendiconto della Regione siciliana per il 2021. Il dispositivo è stato letto dalla presidente della sezione ... livesicilia.it

Rendiconto 2021, dalla Corte dei Conti arriva la parifica parzialeQuesta mattina si è espressa la Corte dei Conti. Presenti per la Regione il presidente Schifani e l'assessore Dagnino ... ilsicilia.it

La Corte europea respinge lo stop all'eutanasia di una giovane paraplegica spagnola. Il Tribunale europeo dei Diritti umani ha bocciato richiesta di sospensione presentata dal padre #ANSA - facebook.com facebook

La Corte europea respinge lo stop all'eutanasia di una giovane paraplegica spagnola. Il Tribunale europeo dei Diritti umani ha bocciato richiesta di sospensione presentata dal padre #ANSA x.com