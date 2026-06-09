La protesta contro il resort di Kushner in Albania continua da una settimana a Tirana. Il primo ministro ha attribuito le tensioni all’Iran durante il vertice Ue-Balcani a Tivat. La manifestazione coinvolge numerosi cittadini che chiedono la chiusura della struttura. La situazione rimane incerta e il governo non ha ancora annunciato misure concrete. La crisi potrebbe influenzare il processo di adesione del paese all’Unione Europea.

Dal vertice Ue-Balcani occidentali di Tivat, in Montenegro, Edi Rama ha trovato il colpevole della piazza che da una settimana assedia Tirana: l’Iran. Una «guerra ibrida», ha detto il 5 giugno 2026, e a chi gli chiedeva del resort ha risposto che senza Jared Kushner di mezzo all’Europa non importerebbe niente. Eppure, mentre lo diceva, a casa era il settimo giorno consecutivo e sotto la sua residenza si chiedevano le sue dimissioni. Il fronte, stavolta, non è uno solo. La piazza la chiamano “rivoluzione dei fenicotteri”, dal simbolo dell’area protetta di Vjosa-Narta, sulla costa di Valona. Lì la società di Kushner, Affinity Partners, vuole un resort da 1,4 miliardi di euro, anzi fino a 4 secondo le ultime cifre dello stesso Rama, su un piano che arriva a diecimila fra camere e ville. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Resort di Kushner in Albania, non si placa la protesta e Rama dà la colpa all’Iran. Ma ora è a rischio l’adesione all’Ue

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Controversy Grows Over Kushner and Ivanka Trump’s Planned Resort in Albania reddit

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