L’Albania si ribella al resort di Ivanka Trump e Kushner | proteste e indagini stringono il progetto del maxi-resort da 4 miliardi

Notizia in breve

In Albania, il progetto di un grande resort da 4 miliardi di dollari, associato a Jared Kushner e Ivanka Trump, è stato oggetto di proteste da parte di cittadini e gruppi locali. Le autorità hanno avviato indagini sulla concessione delle autorizzazioni e sul rispetto delle normative ambientali e urbanistiche. Le proteste sono avvenute in diverse località, con alcune manifestazioni di dissenso contro il progetto. La Procura ha aperto un fascicolo per verificare eventuali irregolarità legate alla realizzazione dell’opera.