L’Albania si ribella al resort di Ivanka Trump e Kushner | proteste e indagini stringono il progetto del maxi-resort da 4 miliardi
In Albania, il progetto di un grande resort da 4 miliardi di dollari, associato a Jared Kushner e Ivanka Trump, è stato oggetto di proteste da parte di cittadini e gruppi locali. Le autorità hanno avviato indagini sulla concessione delle autorizzazioni e sul rispetto delle normative ambientali e urbanistiche. Le proteste sono avvenute in diverse località, con alcune manifestazioni di dissenso contro il progetto. La Procura ha aperto un fascicolo per verificare eventuali irregolarità legate alla realizzazione dell’opera.
Proteste contro il governo, indagini della Procura e un precedente che insinua l’ipotesi che il progetto immobiliare di Jared Kushner e della moglie Ivanka Trump possa subire uno stop forzato, come successo in Serbia. Il 4 giugno è stato il quinto giorno consecutivo di manifestazioni per fermare la costruzione del resort della figlia del presidente Usa e del marito intenti a costruire un resort di lusso sull’isola di Sazan e sul sito protetto di Zvernec, su una delle spiagge vergini nel sud dell’Albania, a circa 150 chilometri da Tirana. Una enorme folla di cittadini e attivisti della società civile albanese si è riunita, grazie agli appelli sui social, davanti alla sede del governo per protestare contro il progetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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