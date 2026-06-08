L'Unione Europea ha espresso preoccupazione riguardo al progetto di un grande resort in Albania, sostenuto da un imprenditore legato alla famiglia Trump. L'UE ha invitato il governo albanese a astenersi da azioni che potrebbero influire sulla futura adesione al blocco. La questione ha generato tensioni tra l’amministrazione americana e le istituzioni europee, legate agli interessi imprenditoriali e alle ripercussioni sul percorso di integrazione del paese nei territori europei.

Gli affari dei Trump in Albania diventano motivo di scontro a distanza tra l’amministrazione americana e la Commissione europea. Il campo di battaglia è la piccola isola di Sazan, di fronte alle coste di Valona, dove il genero del tycoon, Jared Kushner, vuole costruire un mega-resort, con la popolazione albanese che da giorni scende in piazza a Tirana per protestare contro il progetto e chiedere al governo di fermarlo. Così, anche da Palazzo Berlaymont è stata espressa “ preoccupazione “. Con un avvertimento esplicito al governo albanese: “Astenersi da azioni” che potrebbero avere un impatto sul percorso di adesione all’Ue. Un tema sensibilissimo per Tirana quello tirato in ballo dalle istituzioni europee. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Ue avverte l’Albania sul progetto del maxi-resort di Kushner: “Preoccupante, astenetevi da azioni che impatterebbero sulla vostra adesione”

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L'UE avverte l'Albania riguardo a un progetto legato a Kushner reddit

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