religiosi haredi chiedono i diritti dei soldati

Una proposta di legge presentata da deputati dei partiti ultraortodossi mira a garantire diritti ai giovani religiosi nel servizio militare. La proposta si inserisce nel dibattito in corso sul reclutamento obbligatorio per i religiosi. La misura prevede l’accesso di questi giovani a benefici e riconoscimenti simili a quelli dei soldati civili. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti nel panorama politico, alimentando discussioni sulla compatibilità tra obbligo militare e pratiche religiose.

Israele Una proposta di legge destinata a incendiare il dibattito politico in corso sul servizio di leva anche per i giovani religiosi, è stata presentata da deputati dei partiti haredi (ultraortodossi) . Israele Una proposta di legge destinata a incendiare il dibattito politico in corso sul servizio di leva anche per i giovani religiosi, è stata presentata da deputati dei partiti haredi (ultraortodossi) . Contro l’opinione di gran parte degli israeliani, i leader haredi esortano la coalizione guidata da Netanyahu ad approvare una legge che impedisca l’arruolamento degli ultraortodossi. Lo scorso marzo, il capo di stato maggiore Eyal Zamir, aveva sollecitato il servizio di leva per i giovani haredi, poiché le Forze armate rischiano di collassare per carenza di soldati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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