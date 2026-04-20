Diritti ultima frontiera | al circolo Uaar un incontro sui simboli religiosi
Sarà dedicato ai simboli religiosi nella cultura italiana ed europea il ventiquattresimo incontro della rassegna "Diritti, ultima frontiera" organizzato dal Circolo Uaar di Pordenone. Come in altre occasioni, si prenderà spunto da un episodio di una nota serie televisiva per fare un confronto tra.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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