Confesercenti Arezzo | Mario Landini confermato presidente
Arezzo, 23 marzo 2026 – . La nomina al termine della partecipata assemblea elettiva alla sala Camu del Palazzo di Fraternita. Mario Landini confermato al vertice della Confesercenti di Arezzo. L'assemblea elettiva svolta questa mattina nella sala Camu Palazzo della Fraternita dei Laici in piazza Grande ha nominato presidente Mario Landini. “È per me un onore” dichiara Mario Landini “ricoprire ancora una volta per il terzo mandato consecutivo, la carica di presidente. Ringrazio i colleghi che mi hanno rinnovato la fiducia. Da parte mia continuerò a perseguire un percorso a sostegno delle aziende in una fase storica delicata”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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