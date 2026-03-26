Luigi Conte confermato presidente

Il nuovo consiglio direttivo dell’Ente Parco del Conero ha scelto all’unanimità Luigi Conte come presidente, confermandolo in carica fino alla fine della legislatura regionale. La nomina è stata approvata durante la riunione del consiglio, che ha ratificato la sua candidatura. La decisione ufficiale è stata comunicata ai membri dell’ente e sarà valida fino alla scadenza del mandato regionale.

Luigi Conte indicato all’unanimità alla presidenza dell’Ente Parco del Conero fino al termine della legislatura regionale da parte del nuovo consiglio direttivo. Il presidente proseguirà quindi il lavoro avviato nel dicembre del 2023 quando subentrò alla presidenza dopo le dimissioni di Daniele Silvetti, eletto sindaco. Fanno parte del consiglio direttivo, oltre a Luigi Conte, anche i riconfermati Giacomo Circelli che è stato proposto come vicepresidente, Valerio Temperini, Annamaria Ciccarelli, Mario Paolucci. Si aggiungono Elena Campagnolo, Vincenzo Caputo Barucchi, Federico Pini, Alessandro Mengarelli e Gilberto Stacchiotti. "La ratifica... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luigi Conte confermato presidente Articoli correlati Leggi anche: Camera di Commercio, Luigi Attanasio confermato presidente Confesercenti Casentino: Marco Alterini confermato presidenteArezzo, 16 febbraio 2026 – Confesercenti Casentino: Marco Alterini confermato presidente Alterini: “Fondamentale incentivare i negozi di vicinato per... Giuseppe Conte - Intervento in Aula - 10/11/25 Contenuti e approfondimenti su Luigi Conte Temi più discussi: Conte confermato presidente del Parco del Conero, si insedia il consiglio; Continuità al Parco del Conero con Luigi Conte Presidente; Riforma del fisco sulla finanza: aspettando le coperture in bilancio; Consulentia26 si apre con un focus su longevità, AI e mercati. Conte confermato presidente del Parco del Conero, si insedia il consiglio(ANSA) - SIROLO (ANCONA), 25 MAR - Luigi Conte indicato all'unanimità alla presidenza dell'Ente Parco del Conero fino al termine della legislatura regionale da parte del nuovo consiglio direttivo. Il ... msn.com Ancona città di Porto e città di Parco, il plauso di Luigi ConteAncona città di Porto e città di Parco, una delle frasi pronunciate dal sindaco cittadino, Daniele Silvetti, durante il dossier di presentazione per la candidatura della città a Capitale della ... ansa.it Luigi Conte riconfermato alla presidenza dell'Ente Parco del Conero x.com Anasf. . Consulentia è un cuore che pulsa Il messaggio finale del presidente Anasf Luigi Conte #consulentia - facebook.com facebook