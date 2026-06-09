Un raid russo su Kharkiv ha causato tre morti e sei feriti tra i civili. Non sono state fornite dettagli sulle aree di Chuhuiv colpite dai recenti bombardamenti. La strategia di risposta di Kiev si sta sviluppando, ma non sono stati comunicati cambiamenti specifici. La situazione rimane tesa, con continui attacchi nella regione.

? Domande chiave? In Breve Tre morti e sei feriti nel raid russo sulla regione di Kharkiv nelle prime ore di oggi. Tre persone hanno perso la vita e altre sei sono rimaste ferite a seguito di nuovi attacchi aerei russi condotti nelle prime ore di questo martedì nella regione di Kharkiv. Il bilancio delle vittime e dei feriti è emerso dopo i bombardamenti che hanno colpito diverse zone dell’Ucraina orientale, colpendo duramente sia la città di Kharkiv che il comune di Chuhuiv. L’amministrazione locale ha fornito dettagli aggiornati sulla portata del danno subito dai residenti. Oleg Synegubov, che ricopre la carica di governatore militare della regione, ha riferito che tre individui sono morti durante l’attacco nemico avvenuto a Chuhuiv. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid russi su Kharkiv: 3 morti e 6 feriti tra i civili

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Guerra Ucraina, raid russo nella regione di Kiev, 4 morti e 10 feriti

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