Nelle ultime ore, tra le regioni di Kherson e Odessa, si sono registrati nuovi attacchi da parte delle forze russe, provocando la morte di tre civili e il ferimento di altri. Gli scontri hanno coinvolto anche l'uso di droni, ponendo sotto pressione i sistemi di difesa aerea ucraini. Nel frattempo, le autorità di Mosca hanno avanzato una proposta di cessate il fuoco, fissandolo al 9 maggio.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'uso massiccio di droni la difesa aerea ucraina?. Perché Mosca ha proposto un cessate il fuoco entro il 9 maggio?. Quali danni hanno subito le infrastrutture portuali di Odessa?. Come cambieranno le celebrazioni russe per evitare nuovi attacchi?.? In Breve Mosca ha impiegato 6.583 droni a lungo raggio contro l'Ucraina durante il mese di aprile.. Iaroslav Chanko conferma un morto a Kherson dopo l'esplosione di un veicolo aziendale.. Russia propone cessate il fuoco entro il 9 maggio per evitare attacchi ai centri.. Difesa russa dichiara l'intercettazione di 334 droni ucraini durante la notte.. Tre persone hanno perso la vita tra Kherson e Odessa a seguito di nuovi attacchi russi avvenuti nelle prime ore di questa domenica 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi attacchi russi tra Kherson e Odessa: 3 morti e feriti tra i civili

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