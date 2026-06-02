A Kiev è stato condotto un raid che ha colpito sette distretti, causando quattro morti e decine di feriti tra i civili. Le zone più danneggiate sono state alcune aree residenziali e commerciali, con edifici sventrati e veicoli distrutti. Due bambini feriti sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sono state rese note. Nessun dettaglio su eventuali danni specifici alle infrastrutture.

? Punti chiave Quali distretti di Kiev hanno subito i danni strutturali più gravi?. Come stanno le condizioni cliniche dei due bambini feriti?. Quali sono le criticità attuali per gli ospedali di Kiev?. Come si sta coordinando l'intervento di soccorso tra i sette distretti?.? In Breve 58 feriti totali registrati dopo il raid del 2 giugno 2026. 40 persone trasportate d'urgenza negli ospedali di Kiev. Due bambini tra i feriti colpiti nelle esplosioni urbane. Bombardamenti hanno devastato sette distretti della capitale ucraina. Kiev sotto i colpi: quattro vittime e decine di feriti dopo il massiccio raid russo. Almeno quattro persone hanno perso la vita e 58 sono rimaste ferite a seguito del violento attacco russo che ha colpito la capitale ucraina in questo martedì 02 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kiev, raid su 7 distretti: 4 morti e decine di feriti tra i civili

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