Quattro anni di progettazione dinamica | The Ferrareser si racconta con una mostra

Notizia in breve

Una mostra presenta le copertine di una rivista immaginaria dedicata a Ferrara, realizzate nel corso di quattro anni di progettazione. La pubblicazione, che si rinnova ogni anno, combina arte, scrittura e illustrazione, coinvolgendo scrittori e giornalisti locali. Le copertine sono state create attraverso un processo di progettazione dinamica, che ha interessato vari artisti e professionisti, portando alla creazione di un racconto visivo della città.