Quattro anni di progettazione dinamica | The Ferrareser si racconta con una mostra
Una mostra presenta le copertine di una rivista immaginaria dedicata a Ferrara, realizzate nel corso di quattro anni di progettazione. La pubblicazione, che si rinnova ogni anno, combina arte, scrittura e illustrazione, coinvolgendo scrittori e giornalisti locali. Le copertine sono state create attraverso un processo di progettazione dinamica, che ha interessato vari artisti e professionisti, portando alla creazione di un racconto visivo della città.
Raccontare Ferrara attraverso le copertine di una rivista immaginaria, ma che una volta all’anno si concretizza in una pubblicazione che unisce arte e scrittura, illustrazione e narrativa, grazie all’intervento di scrittori e giornalisti locali.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday‘The. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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