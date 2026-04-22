Dai social alla realtà | a Ghisalba una mostra racconta i matrimoni tra gli anni Venti e Settanta

A Ghisalba, dal 25 aprile all’1 maggio, il Centro Culturale S. Vincenzo in piazza G. Garibaldi apre le porte a una mostra fotografica intitolata “Ghisalba e le sue Spose”. L’esposizione ripercorre i matrimoni avvenuti tra gli anni Venti e Settanta attraverso una serie di immagini. La mostra si svolge all’interno di uno spazio dedicato alla cultura locale e raccoglie fotografie storiche legate alle nozze della comunità.

Ghisalba. Dal 25 aprile all’1 maggio il Centro Culturale S. Vincenzo di Ghisalba, in piazza G. Garibaldi, ospita la mostra fotografica “Ghisalba e le sue Spose”. L’iniziativa nasce da Ghisalba Life, pagina social che raccoglie e pubblica quotidianamente immagini storiche del paese. Dal paziente lavoro digitale ha preso forma, nel tempo, un archivio fotografico contenente materiali legati alle famiglie del territorio. Il progetto è curato da Patrizio Aceti e prende il via nel 2014, con la digitalizzazione delle fotografie ad oggi arrivate a quota 10mila. La mostra espone circa sessanta fotografie dedicate ai matrimoni tra gli anni Venti e Settanta.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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