una grande mostra a venezia con opere straordinarie racconta la peggy guggenheim delle origini il video di amicait

A Venezia è in corso una grande mostra dedicata alle origini di Peggy Guggenheim, che presenta opere significative legate al suo passato. Tra i materiali esposti, si trova un video pubblicato da Amica.it che ricostruisce il periodo londinese della collezionista e mecenate negli ultimi anni Quaranta. La mostra include pezzi che evidenziano la sua attività di collezionista e il suo ruolo nel mondo dell’arte durante quegli anni.

(askanews) – Alle origini di Peggy Guggenheim, collezionista e mecenate, nel racconto del suo periodo londinese alla fine degli anni Trenta, quando portò nella capitale britannica la sua visione e le sue ricerche. La Collezione che oggi a Venezia porta il suo nome ha presentato una mostra che ricostruisce quegli anni e presenta alcune opere straordinarie. GUARDA LE FOTO Peggy Guggenheim: il documentario. «Londra – ha spiegato ad askanews Grazina Subelyte, curatrice della mostra insieme a Simon Grant – era molto importante per Peggy Guggenheim, infatti in quella città lei inizia a formarsi come collezionista e mecenate delle arti. E in quella...🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Una grande mostra a Venezia, con opere straordinarie, racconta la Peggy Guggenheim delle origini. Il video di Amica.it

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