Previsioni meteo Puglia | alta pressione e tempo stabile fino a giovedì poi arriva la pioggia Le previsioni

Notizia in breve

In Puglia, fino a giovedì il tempo sarà stabile grazie a un'alta pressione che mantiene condizioni atmosferiche serene. Le temperature saranno generalmente elevate e il cielo poco nuvoloso. A partire da giovedì, è previsto un peggioramento con l’arrivo di piogge. La fase di stabilità continuerà fino a quella data, poi le precipitazioni interesseranno la regione. Le previsioni indicano un cambiamento del quadro meteorologico nel corso della settimana.