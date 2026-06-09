Previsioni meteo Puglia | alta pressione e tempo stabile fino a giovedì poi arriva la pioggia Le previsioni
In Puglia, fino a giovedì il tempo sarà stabile grazie a un'alta pressione che mantiene condizioni atmosferiche serene. Le temperature saranno generalmente elevate e il cielo poco nuvoloso. A partire da giovedì, è previsto un peggioramento con l’arrivo di piogge. La fase di stabilità continuerà fino a quella data, poi le precipitazioni interesseranno la regione. Le previsioni indicano un cambiamento del quadro meteorologico nel corso della settimana.
La nuova settimana in Puglia si apre all'insegna della stabilità atmosferica. La presenza costante dell'anticiclone garantirà infatti una serie di giornate caratterizzate da tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il territorio regionale. Nelle aree interne si registrerà al più una locale variabilità, con la possibilità di qualche breve acquazzone o temporale pomeridiano isolato sull'Appennino molisano e lungo la dorsale lucana, specie a metà settimana. Dal punto di vista termico, il clima si manterrà caldo ma senza gli eccessi tipici delle ondate di calore più intense. Vediamo insieme le previsioni meteo Scorri le slide . 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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METEO - Puglia: vento forte poi torna la pioggia
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