Meteo Puglia | sole e 25°C fino a giovedì poi il ribaltone Arrivano piogge e freddo Le previsioni

Da quotidianodipuglia.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteorologiche per la Puglia indicano temperature fino a 25°C e giornate soleggiate fino a giovedì. A partire da venerdì, il tempo cambierà con l'arrivo di piogge e un calo delle temperature. Attualmente, l'Italia si trova sotto un campo di alta pressione che favorisce condizioni di stabilità e temperature più elevate rispetto alla norma stagionale.

L'Italia sta vivendo una fase climatica decisamente anomala per il periodo, caratterizzata da un robusto campo di alta pressione che garantisce stabilità e temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Questo anticipo d’estate, che sta portando il termometro a sfiorare i 25°C su gran parte della Penisola, continuerà a dominare la scena almeno fino a giovedì. Tuttavia, la situazione è destinata a subire una brusca virata a partire da venerdì, quando l'arrivo di correnti più fresche e instabili causerà un sensibile calo termico e il ritorno delle precipitazioni. Tempo stabile e soleggiato in Puglia con temperature stabili, massime comprese tra 18 e 22. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Meteo Puglia: sole e 25°C fino a giovedì, poi il ribaltone. Arrivano piogge e freddo. Le previsioni

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METEO PUGLIA - RAFFICHE E PIOGGIA, SETTIMANA INSTABILE

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