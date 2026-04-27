Meteo | tempo stabile fino a giovedì poi qualche pioggia per il passaggio di un fronte freddo

Fino a giovedì, il cielo sulla Sicilia rimarrà in gran parte sereno grazie alla presenza di un anticiclone che garantisce condizioni di tempo stabile e temperature miti o leggermente in risalita. A partire da giovedì, un fronte freddo si avvicinerà portando con sé alcune piogge. La situazione meteorologica è quindi caratterizzata da un periodo di stabilità seguito da un peggioramento breve e limitato nel tempo.

L’anticiclone manterrà condizioni di stabilità sulla Sicilia fino a giovedì, con tempo in prevalenza soleggiato e temperature stabili o anche in lieve aumento, in un contesto mite. Giovedì, la giornata più calda, vedrà temperature massime fino a 24°C a Palermo, 25°C a Messina, 24°C a Catania.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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