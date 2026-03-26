Un progetto fotografico mette in mostra le immagini dei ragazzi dell’Associazione persone down durante la Giostra del Saracino. L’esposizione, intitolata “Insieme in Giostra: la storia di tutti”, è stata realizzata dall’Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Arezzo Odv in collaborazione con l’Associazione Fotografica Imago. La mostra è patrocinata dalla Provincia di Arezzo.

Il progetto fotografico nasce con l’obiettivo di raccontare la Giostra del Saracino attraverso uno sguardo autentico e originale Il progetto fotografico nasce con l’obiettivo di raccontare la Giostra del Saracino attraverso uno sguardo autentico e originale: quello dei giovani e degli adulti della sezione aretina di Aipd.L’iniziativa prende forma come un percorso laboratoriale in cui un gruppo di otto ragazzi e ragazze con sindrome di Down ha esplorato un tema scelto da loro stessi – la Giostra del Saracino – utilizzando la fotografia come principale strumento di espressione, ricerca e dialogo con la comunità.Grazie alla collaborazione con... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - La Giostra del Saracino raccontata attraverso lo sguardo dei ragazzi dell'Associazione persone down

Articoli correlati

“Insieme in giostra: la storia di tutti”. Il Saracino raccontato attraverso lo sguardo dei ragazzi e degli adulti di AIPD ArezzoArezzo, 26 marzo 2026 – AIPD – Associazione Italiana Persone Down - Sezione di Arezzo ODV, in collaborazione con l’Associazione Fotografica Imago,...

150esima Giostra del Saracino: un concorso per manifesto celebrativoAvviato anche il concorso per logo destinato all’annullo filatelico commemorativi della 150esima edizione della Giostra del Saracino di domenica 6...

Tutto quello che riguarda La Giostra del Saracino raccontata...

Temi più discussi: 150esima Giostra del Saracino: un concorso per manifesto celebrativo; Giostra del Saracino e Ufficio stampa dedicato, un solo candidato alla selezione pubblica. Michele Menchetti incalza: Voglio chiarezza e trasparenza; Sulla punta della lancia; Concorso per il manifesto e il logo celebrativo della 150ª Giostra del Saracino.

Saracino, il concorso in vista della 150esima edizione della GiostraIl Comune di Arezzo, in occasione della 150esima edizione della Giostra del Saracino in programma il prossimo 6 Settembre, bandisce un concorso volto alla realizzazione del manifesto celebrativo dell’ ... msn.com

Insieme in giostra: la storia di tutti. Il Saracino raccontato attraverso lo sguardo dei ragazzi e degli adulti di AIPD ArezzoL’Associazione Italiana Persone Down AIPD sez. di Arezzo ODV , in collaborazione con l’Associazione Fotografica Imago ... lanazione.it

Personaggi dal passato della Giostra delSaracino: GIANCARLO MACCARI Giancarlo Maccari è stato una figura storica e un dirigente di rilievo per il Quartiere di Porta Santo Spirito (noto come il quartiere "Gialloblù"). È ricordato per il suo impegno e i suoi prin facebook