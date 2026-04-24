Messina raccontata attraverso le monete | al Palacultura viaggio dalle origini greche della città fino all’età moderna
Martedì 28 aprile alle 17 nella Sala Rari della Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro si terrà un evento dedicato alla presentazione di una piccola collezione numismatica. L'iniziativa si svolge al primo piano del Palacultura e si focalizza sulle monete che raccontano le origini greche e l’evoluzione storica della città. La mostra comprende pezzi che spaziano dall’antichità fino all’età moderna.
Martedì 28 aprile, alle ore 17,nella Sala Rari della Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro, Archivio Storico, primo piano del Palacultura, si terrà un evento dedicato alla presentazione di una piccola ma significativa raccolta numismatica.L’iniziativa propone al pubblico un percorso affascinante.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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