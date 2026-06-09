Ponte sul Po di Volano la riapertura slitta a dopo il fine settimana | le disposizioni
Il ponte sul Po di Volano, situato lungo la Sp54, non sarà aperto al traffico dopo il fine settimana come previsto. Sono state confermate le prove di carico statico sulla campata centrale, che si terranno mercoledì 10 giugno. La riapertura è quindi rinviata e non ci sono date definite per il momento. La decisione è stata comunicata in seguito alla conferma delle prove di carico statico.
Come annunciato lo scorso 26 maggio, sono confermate le prove di carico statico sulla campata centrale del nuovo ponte sul Po di Volano, lungo la Sp54, in programma mercoledì 10 giugno. Dal giorno successivo, giovedì 11, le lavorazioni proseguono con la posa in opera delle barriere laterali di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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