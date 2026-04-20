Ponte sul Po di Volano | chiusa la passerella per il nuovo impalcato

Da lunedì 20 aprile, il transito sulla passerella pedonale nell’area di cantiere sul Po di Volano sarà interrotto. La chiusura riguarda la passerella che si trova in corrispondenza della SP54, mentre si lavora per installare il nuovo impalcato. La struttura resterà chiusa fino a nuova comunicazione, e durante questo periodo non sarà possibile attraversarla a piedi.

A partire da lunedì 20 aprile, il transito pedonale sulla passerella situata nell’area di cantiere per la nuova infrastruttura sul Po di Volano, in corrispondenza della SP54, subirà un’interruzione. La decisione, che interrompe la percorribilità temporanea garantita durante le recenti celebrazioni pasquali fino alla domenica 19 aprile, è dettata dalla necessità di procedere con le fasi tecniche indispensabili per il futuro varo dell’impalcato centrale. Sicurezza operativa e trasformazione strutturale del ponte. Le lavorazioni in corso sono entrate in una fase cruciale che richiede la sospensione del passaggio dei cittadini per prevenire pericoli legati alle manovre tecniche previste dal programma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte sul Po di Volano: chiusa la passerella per il nuovo impalcato Notizie correlate Leggi anche: Cede impalcato del ponte sul Carapelle: scatta l'ordinanza, chiusa al traffico la Provinciale 86 Ponte sul Po di Volano, slittano i tempi. Il cantiere finisce a giugnoSi allungano i tempi di conclusione della ricostruzione del ponte sul Po di Volano poiché dalla fine di maggio almeno fino alla metà di giugno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lavori al ponte, interrotto il transito pedonale sulla passerella di cantiere: i dettagli; Comitato operativo viabilità in Prefettura; Più sicurezza per gli utenti della strada, al via la realizzazione di un percorso ciclopedonale; Paolo Crepet porta Il reato di pensare al Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara. Ponte sul Po di Volano, slittano i tempi. Il cantiere finisce a giugnoSi allungano i tempi di conclusione della ricostruzione del ponte sul Po di Volano poiché dalla fine di maggio almeno fino alla metà di giugno. E’ quanto emerso nell’incontro di ieri mattina al tavolo ... ilrestodelcarlino.it Ponte sul Po, la Provincia di Piacenza conferma: «Nessuna ripercussione sul traffico fino all'autunno»Attualmente sono in corso i lavori di sostituzione delle estremità dei traversi della struttura portante (56 traversi), avviati nei mesi scorsi ... laprovinciacr.it https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/ponte-fiume-sinello-chiuso-lega-cittadini-abbandonati-nel-silenzio-della-provincia.html - facebook.com facebook Una splendida mattinata per una passeggiata per incontrare gli amici al Roseto comunale… Ponte Fabricio #Roma x.com